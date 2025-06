Allegri: “Bisogna far esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità”

Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si è formato come tecnico, ha parlato il mister rossonero Max Allegri

Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si è formato come tecnico, ha parlato davanti a tanti ex calciatori e aspiranti tecnici Max Allegri il quale ha detto: "Non sono venuto a insegnare qualcosa ma a raccontarvi le mie esperienze professionali. Solo ed esclusivamente questo".

Ancora le parole del neo tecnico del Milan Max Allegri

"Bisogna essere bravi a far esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità. Secondo me molto se non tutto sta qui". Queste le sue parole davanti agli aspiranti allenatori.