Milan, Allegri vuole un attaccante dal calibro di… Darwin Nunez: i nomi

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa, con rinforzi importanti: occhio ai nomi per il reparto d'attacco

Lorenzo Focolari Redattore 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 16:51)

Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare è al lavoro per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. In tal senso, il Milan avrebbe messo nel mirino diversi profili con l'approvazione pure del tecnico Max Allegri. E, per rinforzare la rosa rossonera, uno degli obiettivi di calciomercato del tecnico livornese è quello di intervenire in maniera importante in attacco con un colpo di grande spessore. E anche in questo caso ci sono diversi nomi di grosso calibro nel mirino.

Il nome nuovo per l'attacco è Darwin Nunez, ma occhio alle alternative — E' Darwin Nunez il nome nuovo per l'attacco del Milan. Il quasi 26enne venne acquistato dal Liverpool nel 2022 per 85 milioni di euro, ma ora sembra aver perso il posto da titolare nei Reds e pare destinato all'addio nel corso di questo mercato estivo. Il Milan punterebbe su un prestito con diritto di riscatto. L'uruguaiano classe '99 sarebbe stato proposto da alcuni intermediari e il Diavolo lo starebbe valutando con attenzione. Come detto, però, sulla lista rossonera ci sono anche altri nomi importanti, tra cui pure qualche clamorosa sorpresa.

Nelle ultime ore ad esempio in orbita Milan è rimbalzato addirittura il nome di Victor Osimhen, bomber nigeriano alla ricerca di sistemazione dopo il rientro a Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Da quanto abbiamo appreso, comunque, questa sarebbe solamente una suggestione tanto clamorosa quanto improbabile per il Milan. I costi dell'operazione, tra cartellino e ingaggio, sarebbero infatti troppo elevati per le casse rossonere. Senza contare la foltissima concorrenza internazionale. Se fosse per Allegri, la scelta per l'attacco sarebbe molto chiara: Dusan Vlahovic, che potrebbe salutare la Juventus. Il prezzo sarebbe accessibile, tra i 30 e i 35 milioni, ma l'ingaggio è pesantissimo. Il bomber serbo dovrebbe dunque accettare un ampio ridimensionamento delle proprie richieste economiche per rendere possibile un trasferimento a Milano, sponda rossonera. Ipotesi concreta, ma complicata. Occhio dunque ad altre piste importanti.

Sappiamo infatti che sul taccuino di Tare è finito anche il capocannoniere dell'ultima Serie A, Mateo Retegui dell'Atalanta. Il Milan lo apprezza molto e senza dubbio lo segue, ma anche in questo caso il prezzo potrebbe essere un serio ostacolo. I nerazzurri infatti valutano il bomber azzurro circa 55/60 milioni di euro. Attenzione poi a Lorenzo Lucca, altro obiettivo di vecchia data dei rossoneri per l'attacco: piace a molti, l'Udinese potrebbe chiedere circa 25 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione che il Lecce fa di Nikola Krstovic, altro osservato speciale del Milan. Un'altra suggestione, infine, porta al serbo Aleksandar Mitrovic, che spinge per lasciare l'Al-Hilal per tornare a giocare in Europa. Allegri sfoglia la margherita, Tare lavora per accontentarlo.