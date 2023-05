Allegri: “Ci servono tre punti per stare nelle prime quattro, la sentenza…”

Il rapport con proprietà e dirigenza: "Ogni giorno mi confronto con Calvo e Scanavino, ma in questo momento non ha senso parlare del futuro perché abbiamo ancora tre partite. Sul campo dobbiamo lasciare la Juventus tra le prime quattro, poi quello che accadrà fuori non possiamo deciderlo. Io ho un contratto di due anni e rimango al 100% per ciò che riguarda la mia scelta, poi io posso decidere solo su di me. Non sono nella testa degli altri. Al momento dobbiamo restare concentrati sul finale di stagione. Non so cosa possa accadere. Il prossimo anno molto dipenderà dal fatto che la Juventus giochi le coppe oppure no, ma deciderà la società. Io sono stato sempre a disposizione, sono fatto così. Faccio parte di un'azienda, verso la quale ho delle responsabilità. Quando mi dicono che sono aziendalista mi fanno un complimento, perché sono un responsabile dell'area sportiva che, con la società, deve decidere il meglio per ottenere risultati sul campo. Sento la fiducia della società, perché per ora siamo secondi in classifica dietro solo al Napoli. Siamo arrivati poi in semifinale di Coppa Italia ed Europa League ma nel calcio, come mi insegnate voi, contano solo i risultati. Diciamo che quest'anno tra una partita e l'altra non siamo stati molto fortunati nelle decisioni".