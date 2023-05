Juventus-Milan, la Curva Sud non andrà a Torino: il comunicato

La Curva Sud rossonera non parteciperà alla prossima trasferta di campionato: il big match dell'Allianz Stadium contro la squadra bianconera

Redazione Il Milanista

Il Milanieri ha conquistato tre punti importanti contro la Sampdoria,battendo 5-1 i blucerchiati. I rossoneri continuano a lottare per raggiungere un posto in Champions League e si sono portati a un punto dalla Lazio, impegnata stasera a Udine. Nel prossimo turno ci sarà una tappa fondamentale: il big match contro la Juventus. La Curva Sud e l'Associazione Italiana Milan Clubs però non prenderanno parte alla trasferta.

Il comunicato: "Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità che per l'importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e Aimc comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto".

In seguito vengono spiegati i motivi: "La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80€!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi. Urge porre un tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti e non solo, come accade ormai da anni in altri paesi (Inghilterra e Germania ad esempio). La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto!".