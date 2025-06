Milan, Allegri affretta i tempi: anticipato il raduno dei rossoneri

Massimiliano Allegri vuole accorciare i tempi della pre-season. Oggi infatti La Gazzetta dello Sport titola così: " Raduno anticipato e regole recise. Allegri ha una fretta del Diavolo ". Il nuovo tecnico del Milan non vede l'ora di mettersi al lavoro sul campo.

Per questo l'allenatore livornese ha anticipato di qualche giorno il raduno, al 7 luglio. Del resto, in casa rossonera c'è tanto da fare dopo la stagione disastrosa che si è appena conclusa. Oltre al campo, Allegri utilizzerà i mesi estivi per lavorare sulle dinamiche del gruppo.