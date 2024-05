Albertosi ricorda Schnellinger: “Grande giocatore, avversario leale”

Lunedì ci ha lasciato Karl-Heinz Schnellinger , storico difensore del Milan . L'ex terzino tedesco, in 9 stagioni in rossonero, ha vinto praticamente tutto, diventando una bandiera del club. Oggi, sulle pagine di Tuttosport, Enrico Albertosi lo ha ricordato in questo modo.

Albertosi ricorda Schnellinger

"Non siamo stati insieme al Milan, però ci conoscevamo, visto che abbiamo giocato contro anche in Serie A, non solo in Nazionale. Quindi posso parlare di Karl-Heinz per le cose di campo. Era un grande giocatore, un avversario leale, un grande stopper che ha fatto grande il Milan. Un difensore arcigno, ma molto corretto, il classico giocatore di una volta che le dava e la prendeva, senza dire nulla. Mica come oggi che appena uno viene toccato si butta per terra e urla".