Albertini: “Società e tecnico trasmettano rispetto per l’Europa League”

Ieri è stata la giornata dei sorteggi delle coppe europee. Nell'urna di Nyon, il Milan ha pescato il Rennes , che sarà l'avversario nel playoff di Europa League . La doppia sfida sarà in programma il 15 e il 22 febbraio . In un'intervista al Corriere della Sera, Demetrio Albertini ha commentato l'esito del sorteggio.

Le parole dell'ex rossonero

"Devono essere società e tecnico a trasmettere ai giocatori il rispetto per le partite di Europa League. E' un trofeo importante, è un costume tutto italiano considerarlo di prestigio relativo. Roma? Dipende tutto da Mourinho e dalla sua squadra. Come per il Milan: la qualificazione dipende da se stessi, mica solamente dal peso degli avversari".