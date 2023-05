Albertini: “Rimonta Milan? Sarà difficile, ma non è impossibile”

L'ex centrocampista del Milan, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle possibilità dei rossoneri al ritorno

Redazione Il Milanista

In vista del ritorno della semifinale di Champions League tra Milan e Inter, Demetrio Albertini ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero crede alla rimonta: "Sì. Sarà difficile, sarà durissima, ma non è impossibile. L'Inter è più forte del Milan, lo ha dimostrato in tutti i derby delle ultime due stagioni, anche in quelli vinti dal Milan. Attenzione, però: i nerazzurri sono superiori ma non imbattibili, perché, tranne che in Supercoppa, in ogni derby hanno concesso delle “finestre” di vulnerabilità di cui il Milan può e deve approfittare. É da questo che bisognerà ripartire martedì".

Le potenzialità della squadra: "Il Milan di oggi deve avere la consapevolezza di non essere al livello delle altre semifinaliste. Servirà un’impresaper andare nella finale di Istanbul e la squadra dovrà essere pronta a soffrire. Pioli e i suoi in Champions hanno fatto un percorso che nessuno si aspettava: è bellissimo, ma non deve essere un alibi. Bisogna pensare di poter stupire di nuovo".

Sul centrocampo: "Il primo round lo hanno perso a centrocampo, così come, sempre lì in mezzo, avevano battuto il Napoli nel doppio confronto ai quarti: tutti ricordano la cavalcata di Leao, ma senza la protezione in mediana...".

Sulla presenza di Leao: "Fa la differenza. Nel derby di settembre aveva dimostrato di poter travolgere anche i difensori dell’Inter. E può liberare metri per Hernandez. Con Rafa e Theo insieme, arrivano palloni in area anche a Giroud. Ma ripeto, la base è lo spirito di sacrificio del gruppo. Dovranno andare in campo carichi, generosi e lucidi, sapendo che siamo 2-0 per l’Inter ma che è solo il primo tempo e che la ripresa può durare anche 120 minuti. Vorrei giocarla io, devono sentirsi invidiati, senza paura".