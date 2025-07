Albertini: “Se Vlahovic fosse quello di Firenze lo prenderei a occhi chiusi”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclsuiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex rossonero Demetrio Albertini il quale ha detto: "Presumo che il Gimenez visto da febbraio in poi non sia quello “vero” anche perché è difficile inserirsi in pochi giorni in una nuova formazione. Detto questo un altro centravanti forte serve”.