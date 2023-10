Albertini ci va giù pesante: “Calcioscommesse? Colpa dei calciatori”

Demetrio Albertini in queste ore ci è andato giù pesante per via delle affermazioni riguardanti il calcioscommesse. Ecco le sue dichiarazioni

Demetrio Albertini è stato un calciatore importante nelle storia del Milan. In queste ore non ha mascherato la sua amarezza per quando avvenuto nel mondo del calcio italiano. Le sue dichiarazioni sono state pesanti e senza alcun utilizzo di mezzi termini. Ecco le parole dell'ex centrocampista che ha militato anche nella nazionale.

"Calcio-Scommesse? Calciatori senza radici". Ha poi continuato: "È allucinante! E la colpa è dei ragazzi coinvolti, ovvio, ma anche nostra, di noi che facciamo parte del mondo del pallone". Nessuno è a posto con se stesso dopo queste parole di Albertini.

Come sempre l'ex presidente dell'associazione italiana calciatori ha detto la sua con massima lucidità e riservatezza sull'argomento. Adesso non ci resta che attendere le ulteriori novità che sicuramente non tarderanno ad arrivare, vista la grandezza dell'inchiesta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.