Albertini: “Ad Ancelotti dispiace non avermi trattenuto? Non penso sia così”

Demetrio Albertini , ex centrocampista rossonero e attuale presidente del settore tecnico della FIGC, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica , nella quale è tornato a parlare anche del suo addio al Milan dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina rossonera. Ecco le sue dichiarazioni: " Se ne abbiamo mai parlato io e Ancelotti? Mai .

Lui ha scritto che gli è dispiaciuto non avermi trattenuto. Io non penso sia andata così. Prima o poi ci siederemo davanti a un bicchiere di vino e parleremo delle cose belle e meno belle. Con Rijkaard, è stato il mio maestro. Da lui ho imparato e copiato ".

