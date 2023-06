L’agente di Milinkovic-Savic: “Se giocherà in Arabia? Vedremo…”

Il centrocampista, in uscita dalla Lazio, piace al Milan. Kezman, agente del serbo, però non esclude anche un futuro lontano dalla Serie A

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha cambiato le strategie del mercato . Ora il Milan è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo , dove sarà a lungo assente anche Ismael Bennacer , per l'infortunio al ginocchio.

Mateja Kezman, agente del centrocampista, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di 365Scores Arabic: "Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d'interesse dall'Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Se questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere".