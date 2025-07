Adli fuori dal progetto Milan: il Torino sonda il terreno

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Yacine Adli non rientra nei piani del Milan in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese è reduce da una buoba stagione in prestito alla Fiorentina. La dirigenza viola non ha èerò ritenuto opportuno riscattare il giocatore il quale è tornato a Milanello in questa calda estate.

Adli non rientra nei piani del Milan

Max Allegri non farà affidamento su di lui in vista della prossima stagione. Alla finestra c’è il Torino con Baroni che vede in lui delle caratteristiche che potrebbero sposarsi alla perfezione con le sue richieste tecniche. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli aggiornamenti in merito.