Adani: “L’assenza di Leao pesa tantissimo, ma il Milan è pronto”

Meno due all'attesa gara di andata della semifinale di Champions tra Milan e Inter. Daniele Adani ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista proprio dell'EuroDerby. Questa l'opinione sull'importanza dell'assenza di Leao: "Pesa tantissimo. Pioli ha plasmato la sua squadra intorno a Leao, creando una delle corsie più pericolose d’Europa in coppia con Theo Hernandez, lì sulla sinistra. Ma soprattutto Leao è il giocatore che consente al Milan di essere pericoloso anche nei momenti in cui subisce. Lo sa bene il Napoli: quello rossonero è una sorta di attacco preventivo, con Leao che si mette in modo da ribaltare l'azione in pochi secondi".