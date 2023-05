Calciomercato Milan / Di Stefano dà l’annuncio su Leao: “Vi confermo che…” | News

Rafael Leao è al centro di praticamente ogni news di casa Milan in queste ore, sia sul fronte campo che su quello del calciomercato . Da una parte c'è attesa per capire se l'attaccante portoghese riuscirà a rientrare dall' infortunio in tempo per l' Euroderby di Champions League . Dall'altra c'è sempre anche la trattativa per il rinnovo che prosegue e che le parti stanno portando avanti proprio in questi giorni.

Per quanto riguarda l'infortunio (elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra), il Milan valuterà giorno per giorno l'evolversi della situazione. Ma il club non vuole rischiare nulla. Per questo, almeno per il momento, è più probabile che Leao salti la semifinale d'andata di Champions per presentarsi poi al meglio per il ritorno. Sul lato rinnovo, invece, Peppe Di Stefano ha svelato alcune news molto importanti in diretta su Sky Sport <<<