Adani: “La Juve al posto di Milan e Inter si giocherebbe la finale”

Nell'ultimo turno di Serie A, il Milan ha raggiunto la Roma al quarto posto . Nella prossima giornata ci sarà proprio lo scontro diretto con i giallorossi , in programma sabato all'Olimpico alle ore 18. Un match importante, che orienterà gli equilibri della zona Champions. Nel frattempo però sale l'attesa per il Derby di Champions League .

Il Milan affronterà l'Inter in una doppia stracittadina valida per la semifinale: in palio un posto nella finale di Instanbul contro la vincente della sfida tra Real Madrid e Manchester City. Se le milanesi sono arrivate in fondo alla Champions, la Juventus invece, dopo essere uscita in modo deludente ai gironi, è arrivata in semifinale di Europa League. A proposito del confronto tra i bianconeri e le milanesi, Daniele Adani è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv.