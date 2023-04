Verso Roma-Milan, Mourinho: “Se sabato devo giocare io, gioco io…”

José Mourinho , nel post partita è intervenuto ai microfoni di Dazn: " La partita è stata decisa dagli episodi , nel primo tempo abbiamo controllato completamente la partita. Il primo gol è un episodio, abbiamo guardato la palla e Pasalic ha segnato. Abbiamo cambiato qualche giocatore e dopo il 2-1 e ho avuto la sensazione che ci fosse ancora molto da giocare anche se mancavano solo otto minuti. Sono contento dei miei giocatori, se sabato devo giocare, io gioco io, non c'è problema . La nostra è una squadra unita che nelle difficoltà resta sempre insieme, penso che anche i tifosi ne siano orgogliosi. Abbiamo finito la partita in nove, colpendo un palo . Per me è molto difficile essere critico con i miei giocatori , non voglio dire che il risultato è ingiusto perché le partite sono fatte di episodi, però sono super soddisfatto ".

Sull'emergenza in difesa: "Per qualsiasi allenatore, anche nelle squadre più forti, è un problema quando mancano i giocatori. Per noi è un grandissimo problema perché Smalling è Smalling. Llorente, che si stava adattando bene, ora è fuori. Adesso sarà molto dura, magari una sconfitta contro il Feyenoord poteva farci lottare fino alla fine per il campionato. Sono triste per il risultato, ma felice per la prestazione".