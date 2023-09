Adani: “Ora il Milan ha giocatori decisivi anche sulla fascia destra”

L'opinionista, intervenuto alla Bobo Tv, ha evidenziato un nuovo aspetto positivo del Milan, visto nelle prime tre giornate di campionato

L'inizio di campionato del Milanè stato perfetto. La squadra di Pioli ha vinto in trasferta con il Bologna, in casa con il Torino e poi di nuovo in trasferta sul campo della Roma. In queste gare si sono messi in luce anche i nuovi acquisti, che hanno rinforzato la squadra di Pioli. Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha evidenziato l'importanza della nuova catena di destra rossonera.

Le parole di Adani sulle fasce del Milan — "Il Milan negli ultimi anni ha creato la sua fortuna soprattutto sulla fascia sinistra, mentre ora i rossoneri sono simmetrici. Vale a dire che la fascia destra non dico che sia forte come quella sinitra, ma in queste prime partite vinte dai rossoneri c'è sempre stato lo zampino della fascia destra. Loftus-Cheek e Pulisic sono sempre stati pericolosi. Adesso il Milan ha giocatori decisivi anche a destra e questo aiuta anche la fascia sinistra".

