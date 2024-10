L’ad di WeBuild: “Due stadi separati una follia. Su San Siro aspetto…”

In questi giorni di sosta del campionato, uno dei temi più caldi è indubbiamente quello dello stadio, sia per il Milansia per l'Inter. In occasione dell'inaugurazione della nuova linea metropolitana M4 a Milano, Pietro Salini, ad di WeBuild, è tornato sull'argomento. L'ad ha espresso la sua opinione sulla posizione dei due club milanesi, che hanno scartato l'ipotesi della ristrutturazione di San Siro.