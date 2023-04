Abodi: “Caso plusvalenze? Non riguarda solo una squadra ma il sistema”

Il ministro poi ha parlato della decisione di togliere la squalifica in Coppa Italia a Lukaku, dopo gli insulti razzisti in Juventus-Inter. Il commento: "Penso che Gravina abbia preso la decisione corretta. Ci sono momenti nei quali, per un principio sacro come il contrasto a ogni tipo di razzismo o antisemitismo, credo che si debbano prendere decisioni straordinarie e simboliche. Davanti a una decisione che rischiava di vedere danneggiato solo chi era stato vittima di cori razzisti, credo che il presidente della Figc abbia preso la decisione giusta".