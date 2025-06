Abbiati: “Nessuno più adatto di Allegri per guidare il Milan”

Ancora le sue parole

“È uno degli allenatori italiani che ha conquistato più scudetti e un vincente che con la Juventus ha sfiorato due volte la Champions perdendo solo in finale. Ha esperienza da vendere e non mi viene in mente nessuno più adatto di lui per ricostruire. Una base c’è, ma il lavoro è molto perché i tifosi non sono contenti dopo l’ultima stagione finita fuori dalle coppe".