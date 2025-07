Abate: “Arrivo con entusiasmo qui alla Juve Stabia, dovremo essere umili”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Nella conferenza stampa di presentazione nella sua nuova esperienza alla Juve Stabia ha parlato Ignazio Abate il quale ha detto: “Arrivo con entusiasmo, voglia di lavorare e soprattutto grande umiltà. Si riparte da zero, con un campionato nuovissimo anche per me che sono giovane e ho bisogno di crescere. La Serie B è tra i tornei più incerti d’Europa e il nostro primo obiettivo sarà consolidare la categoria, ma questo non vuol dire mettere le mani avanti. Dentro di noi ci dev’essere fame, rabbia, veleno”.