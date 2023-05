News Milan | Pioli-Maldini, notizia bomba: arriva la decisione di Cardinale

Come vi abbiamo raccontato in più occasioni negli ultimi tempi, questo è un momento caldissimo e delicatissimo in casa Milan e le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero lo confermano pienamente. Con la corsa Champions in campionato che si sta facendo sempre più complicata e il derby di ritorno in semifinale di Champions League già macchiato dal pesante 0-2 dell'andata, i rossoneri ora sono a un bivio decisivo.

Pioli e i suoi sono chiamati a fare un miracolo per ribaltare ogni pronostico contro i rivali nerazzurri. E poi a un altro mezzo miracolo in campionato per rientrare tra le prime quattro della classe. O tutto o niente, dentro o fuori, non ci sono alternative. E, vista la situazione, proprio in queste ultime ore stanno circolando novità pesantissime su quello che potrebbe succedere a breve in casa Milan e sulla decisione di Gerry Cardinale sul futuro di Pioli ma anche di Maldini e non solo <<<