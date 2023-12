News Milan / Adesso basta! Cardinale furioso: “Ecco cosa vuole fare ora”

Così non si può più andare avanti. Questo è il pensiero di tutto l'ambiente rossonero circa la tempesta di infortuni che si sta abbattendo senza sosta sul Milan da inizio stagione e che sta continuando a falcidiare la rosa rossonera. Un pensiero ampiamente condiviso anche da Gerry Cardinale che - come sottolineato anche da Tuttosport - sarebbe letteralmente furioso per quanto sta accadendo. Il tema infortuni sta irritando parecchio il numero uno di RedBird, che vede gli asset principali del Milan (cioè i giocatori) continuamente vittime di stop che stanno pesantemente incidendo sui risultati della squadra. E i numeri, in tal senso, sono veramente impietosi.