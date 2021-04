Ulivieri: “SuperLega? I club hanno sbagliato, ma la cosa non si è realizzata”

Ecco le parole del numero uno dell'Assoallenatori

Ecco le parole, riportate dall'Agenzia Ansa, di Renzo Ulivieri presidente dell'AIAC, all'ingresso in consiglio federale: "Superlega? I club hanno sbagliato, ma la cosa non si è realizzata. Ci sarà da prendere posizione anche per il futuro, cosa che la Federazione farà oggi, e di questo siamo contenti, per la salvaguardia del campionato italiano. Oggi mi aspetto una normale presa di posizione della federazione in coerenza con le posizioni della Uefa e della Fifa. Se mi aspetto una punizione dura per i club 'secessionisti'? La cosa non si è realizzata, è stata una cosa sbagliata e hanno pensato male, ma fortunatamente sia la federazione che Uefa e Fifa hanno preso posizioni molto chiare. La prima cosa che mi viene da pensare è la riduzione dei costi parlo di calcio di alto livello. Abbiamo bisogno di rispettare i bilanci ma come associazione non possiamo entrare nel merito del mercato libero. Certo, un ripensamento in questo stato di cose credo vada fatto".