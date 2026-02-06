Milan, Addio vicino! L’ufficialità sarà settimana prossima

Jimenez è ad un passo dall'addio definitivo al Milan dal momento che il Bournemouth sembra intenzionato a riscattarlo

Potrebbe essere l’ultima occasione in cui vedremo riportato il nome di Alex Jimenez qui: il Bournemouth si sta avvicinando a esplicitare l’acquisto del terzino destro spagnolo dal Milan. Mancano solamente tre presenze come titolare in Premier League per attivare l’obbligo di riscatto, ma il club inglese sta accelerando e nella settimana prossima verserà i 20 milioni stabiliti nei patti.

Di tale importo, metà andrà al Real Madrid, che aveva mantenuto il 50% sulla futura vendita. Nell’ultima partita ha giocato 58 minuti dall’inizio nella vittoria per 0-2 contro il Wolverhampton.

La situazione del trasferimento a titolo definitivo è la seguente: prestito con obbligo di riscatto di 20 milioni dopo 18 presenze come titolare in Premier. (Presenze: 21; Gol: 1; Assist: 1)