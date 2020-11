Udinese-Milan, Maldini: “Oggi prova di maturità. Sullo Scudetto…”

Udinese-Milan, parla Maldini

MILANO – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, si è così espresso a DAZN nel pre udinese-Milan: “È una prova di maturità, è normale che è una partita che ha mille insidie, giocata ad un orario unusuale. L’Udinese è forte, completa. Sappiamo che ci saranno difficoltà”.

SUI GIOVANI: “Sapevamo che i ragazzi avessero delle qualità importanti e che ci sarebbe stato bisogno di tempo. Poi, entrare in un meccanismo che funziona aiuta tanto”.

SULLO SCUDETTO: “Chiedo sempre di essere ambiziosi: non è vietato sognare, ma restiamo coi piedi per terra. Se ci sarà l’occasione di raggiungere un obiettivo non preposto ad inizio stagione – e il nostro è la Champions League – ci proveremo”.