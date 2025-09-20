Udinese-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match
Udinese-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match

Stefania Palminteri
milano
20 Settembre, 19:30
Oggi il Milan affronta l'Udinese al Bluenergy Stadium nella partita valida per la 4a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 20:45 il Milan affronterà l’Udinese di Kosta Runjaić al Bluenergy Stadium nel match valido per la 4a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupiñan; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Karlström, Zarraga, Atta; Bravo, Davis. All. Kosta Runjaić

