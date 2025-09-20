Udinese-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Alle 20:45 il Milan affronterà l’Udinese di Kosta Runjaić al Bluenergy Stadium nel match valido per la 4a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupiñan; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Karlström, Zarraga, Atta; Bravo, Davis. All. Kosta Runjaić