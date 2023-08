Trovato il nuovo Team Manager rossonero che affiancherà Pioli

Marangon originario di Mestre in provincia di Venezia ha una grande esperienza, e conosce molto bene Pioli in quanto i due hanno già lavorato assieme nel biennio alla Fiorentina. Lo stesso ha maturato un esperienza di 12 anni alla Sampdoria di Garrone dal 2002 al 2014 come capo stampa, per poi salutare i Doriani con l’arrivo di Massimo Ferrero. Lasciati i blucerchiati si è trasferitosi a Bari solamente per 2 stagioni, per poi approdare dal 2017 al 2019 di nuovo in Serie A alla Fiorentina, insieme proprio al tecnico rossonero Stefano Pioli. Nel 2020 era rientrato come Team Manager a Genova, ma in queste ore l’annuncio del suo addio, per firmare con il Milan. Oggi raggiungerà Pioli a Milanello, per affrontare assieme a lui questa nuova e stimolante avventura da responsabile della squadra.