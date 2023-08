Calciomercato Milan, terremoto Cardinale: “Dopo CDK manda via anche…”

Il calciomercato del Milan ha regalato parecchie emozioni e tanti colpi di scena fin qui, tra cessioni illustri (quella di Tonali ) e parecchi colpi in entrata (ben 8 finora). Ma ad agosto, l'ultimo mese di mercato , potrebbe succedere ancora tanto in casa rossonera. Sia per quanto riguarda nuovi acquisti, sia sul fronte delle uscite.

La rosa del Milan uscirà sicuramente rivoluzionata da questo mercato estivo. Su questo ci sono pochi dubbi, oramai. E infatti in programma ci sono davvero tante cessioni, che saranno utili anche per far spazio agli ultimi innesti. In esclusiva con Carlo Pellegatti, abbiamo fatto il punto proprio sui giocatori che potrebbero lasciare Milano nel prossimo futuro. Ecco dunque il borsino delle cessioni di Pellegatti, con tutte le percentuali aggiornate nome per nome <<<