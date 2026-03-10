Trevisani sul derby: “Il Milan è stato superiore all’Inter”

Riccardo Trevisani analizza il derby vinto dal Milan: "L’Inter ha fatto fatica e il Milan ha giocato questo tipo di partita molto meglio".

Intervenuto dagli studi di Pressing, il giornalista e commentatore Riccardo Trevisani ha risposto alle domande in studio in merito al derby vinto dal Milan. Nel commentare la partita ha parlato di un Milan che non si è imposto soltanto nel risultato, ma anche nella qualità della prestazione, sottolineando una superiorità proprio nel funzionamento dei reparti. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Trevisani sul derby

Se quella del Milan è una vittoria di Allegri, ‘corto muso’ 1-0:

“È soprattutto la vittoria di come è stata interpretata la partita. Molto meglio il Milan rispetto all’Inter. È stata portata su un terreno complicato per l’Inter: l’Inter non sa giocare le partite in questa maniera farraginosa. L’Inter o si esprime bene o va in difficoltà, questo succede da diversi anni. L’Inter ha fatto fatica e il Milan ha giocato questo tipo di partita molto meglio. Hanno giocato meglio i centrocampisti, i difensori sugli attaccanti e anche gli attaccanti sui difensori. È stato il Milan superiore all’Inter dal punto di vista della partita”.

E sull’assenza pesante di Lautaro per l’Inter:

“Sono due anni che l’Inter non vince un big match e Lautaro c’era…”.