Milan, Pellegatti boccia tutti tranne Tare e Allegri

Carlo Pellegatti ha analizzato la situazione del Milan dopo la sconfitta contro l'Udinese di mister Kosta Runjaic

Carlo Pellegatti, al termine della deludente gara del Milan a San Siro, persa 0-3 contro l’Udinese, ha condiviso le sue impressioni immediate sul suo profilo Instagram. Ha difeso Massimiliano Allegri e, in particolare, il sistema di gioco 3-5-2.

Le parole

“Probabilmente chi è esperto di calcio ha capito e ha detto: ‘Basta con il 3-5-2 di Allegri, le partite sono noiose e poco entusiasmanti: noi vogliamo vedere spettacolo, siamo il Milan’. Certo, siamo il Milan, ma la qualità media della squadra attuale non corrisponde a un grande Milan e Massimiliano Allegri lo aveva compreso bene quando ha ripetuto che conosce i limiti del gruppo. Riconoscendoli, ha continuato a utilizzare il suo 3-5-2 e, nonostante non abbia mai avuto realmente attaccanti, sia per abilità che per stato fisico, è riuscito a raggiungere il secondo posto, distaccato di sei punti dall’Inter. Oggi sono emersi i limiti strutturali di questa squadra”.

“Tuttavia, io resto vicino a questa squadra: d’altra parte, ci sono tanti critici e opinionisti in giro, sarà la loro settimana per attaccare Allegri e il Milan. Chi mi segue deve considerare che possiamo contare solo su Massimiliano Allegri perché nel Milan c’è unicamente Massimiliano Allegri con Tare: per il resto, nei momenti difficili, non c’è nessun altro. O c’è Allegri, oppure solo Allegri. Se Allegri, i suoi giocatori e Tare riusciranno a liberarci da questa situazione, sarà positivo. Se non ci riusciranno, ci aspettano settimane dure e complicate. Ci affidiamo ad Allegri e speriamo che non si lasci tentare da nuove avventure”.