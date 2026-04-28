Gli ultimi tre posti disponibili per la prossima Champions League si decideranno in 360 minuti, nelle ultime quattro partite del campionato. Cinque squadre si contendono i due posti, anche se il Napoli, attualmente al secondo posto, ha un margine significativo e si può considerare quasi sicuro di partecipare alla competizione europea. Il Milan, che ha un vantaggio di 6 punti rispetto alla quinta e sesta posizione, dovrà impegnarsi per mantenere il terzo posto e ritornare nell'Europa che conta. Esaminiamo insieme il calendario delle ultime 4 giornate di Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como (in corsivo le partite in trasferta).

Il Napoli di Antonio Conte con 69 punti affronterà il Como di Fabregas in uno scontro diretto. La gara si terrà al Sinigaglia e questo sarà un traino in più per i lariani dal momento che sono vicini a centrare un traguardo storico. Dopodiché ci sarà il Bologna in casa per i partenopei. I rossoblu hanno un obiettivo diverso da onorare ma non si faranno da parte. Lo stesso si può dire per il Pisa. I toscani si giocano la salvezza e dovranno fare il massimo contro gli uomini di Conte. Discorso diverso per l'Udinese di Runjaic ormai ben posizionata a metà classifica senza particolari preoccupazioni.

Milan

Juventus

Roma

Como

Nel fine settimana giocherà contro ilfuori casa. I neroverdi non si tireranno indietro sul piano del gioco e il Diavolo dovrà porre attenzione in una gara del genere. Tutt'altro palcoscenico contro. A San Siro sono tassativi i tre punti ma la Dea deve cercare un posto in Europa pertanto sarà una gara apertissima. Il grifone vuole la salvezza matematica che forse potrebbe aver già ottenuto alla penultima giornata mentre ilcon la vittoria di ieri ha messo un tassello importante per la classifica.La. Sulla carta sembrano tutte partite semplici ma nulla si può dare per scontato. Prossimo fine settimana i bianconeri sfideranno in casa l'impegnato nella lotta per la salvezza. Lo stesso vale per ildi Di Francesco che al Via del Mare cercherà l'impresa davanti ai suoi tifosi. Laarrivati alla penultima e ultima giornata dovrebbero aver raggiunto ampiamente i loro obiettivi.Ladiè aAffronterà la viola in casa all'Olimpico in una gara tutta da vivere. Dopodiché arriverà ilin trasferta e i giallorossi non dovranno perdere visto che poi ci sarà il derby alla penultima giornata. Il campionato si chiudere contro l'che potrebbe aver bisogno di punti per la salvezza. Sembra essere il calendario più difficile.Il fanalino di coda per la lotta Champions è il. In primis ci sarà ilda affrontare dopodiché ci sono tre squadre alla portata:. Se i lariani dovessero mettere 3 vittorie di file nelle ultime tre giornate allora la Champions potrebbe diventare una realtà nonché un traguardo storico.