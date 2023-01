Milan, Verso Lazio-Milan: tra una settimana i rossoneri all’Olimpico

A tenere in apprensione Sarri in queste ore sono le condizioni del bomber Ciro Immobile che è uscito al 15° della sfida di domenica. Tuttavia il tecnico toscano al termine del match ha dichiarato che: "La sensazione è che non sia una cosa grave, ma senza l’esame strumentale è difficile". Il giocatore si è fermato subito per una distrazione al flessore della coscia destra. Avendo chiesto subito il cambio si pensa lo abbia fatto in via cautelativa per evitare ulteriori affaticamenti. Saranno determinati le prossime ore per capire l'entità dell'infortunio.