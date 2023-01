Alle 20.45 in campo Hellas Verona-Inter per continuare la corsa

Inter in casa contro l'Hellas. Diversi assenti per Inzaghi. E dopo il Verona si pensa alla Supercoppa contro il Milan. Derby in Arabia

Redazione Il Milanista

L'Inter -attualmente a 34 punti- affronterà tra poche ore l'Hellas Veronain casa. Dopo la qualificazione ai Quarti di Coppa Italia contro il Parma, i nerazzurri hanno come obiettivo quello di scalare la classifica. Per quanto riguarda la formazione, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con qualche defezione soprattutto a centrocampo. Con Brozovicout e Barella e Calhanoglu non al meglio, l'Inter ha diversi problemi da quelle parti del campo. Il turco ha svolto un lavoro a parte nei giorni scorsi e verrà schierato dal primo minuto a meno di colpi di scena sul finale. Per lui problema muscolare accusato nel match contro il Monza e tenuto a riposo per la Coppa Italia. Dopo il deludente pareggio contro i brianzoli l'Inter intende riscattarsi e tornare in auge.

L'ex rossonero sarà fondamentale per la squadra di Inzaghi. I nerazzurri ultimamente c'è da dire che faticano a costruire azioni in rapidità. Sarà quindi importante poter contare su Hakan, anche se non ancora al top della forma. Barella al momento viene salvaguardato per la Supercoppa Italiana. Insieme a lui anche Big RomLukaku, Handanovic e Brozovic da valutare per mercoledì sera. Gli uomini di Inzaghi non intendono fare altri passi falsi e la volontà è quella di tornare a Milano con il primo trofeo della stagione per ridare ottimismo all'ambiente. I nerazzurri puntano ad uno dei primi quattro posti in classifica validi per la qualificazione alla Champions. E non intendono mollare nemmeno nell'ambito della corsa scudetto.

Probabilmente alla fine la scelta sarà quella di puntare su Gagliardini, Asllani e l'ex giallorosso Mkhitaryan. Per il reparto offensivo Edin Dzeko al fianco del neo campione del Mondo Lautaro Martinez. A destra uno tra Darmian e Dumfries. Dopo il match di stasera, l'attenzione sarà tutta sul match di Supercoppa contro il Milan.