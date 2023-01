Calciomercato Milan / Cardinale fa piazza pulita: “In 14 a rischio addio” | News

Mercato Milan, news importanti: possibile rivoluzione in arrivo.

Il prossimo calciomercato estivo del Milan potrebbe portare in dote grosse novità. In entrata sono previsti alcuni investimenti abbastanza cospicui, che serviranno a rinnovare e rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Occhio però anche a chi potrebbe dire addio al Milan. Gerry Cardinale, da questo punto di vista, non si farà troppi problemi: nessuno è intoccabile, cosa che i tifosi rossoneri hanno imparato molto bene già durante le scorse sessioni di mercato.