Ismael Koné del Sassuolo, che interessa molto al Milan, sarà uno dei nomi più discussi dell'estate. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha condiviso un dettaglio interessante riguardo al centrocampista canadese.

Le parole

Sul fronte offensivo

Mateta

"Già ai tempi del Watford era evidente che Ismael Koné avesse un talento unico, un centrocampista di valore che il Sassuolo ha prelevato dal Marsiglia. Oggi posso dirvi che molti club sono interessati, come ha anche accennato Igli Tare: l'interesse è notevole, tra cui il Milan e altre squadre all'estero. La novità esclusiva di oggi è che nel suo contratto con il Sassuolo esiste una clausola di uscita di 35 milioni di euro. Questa rimane valida dalla conclusione del campionato fino alla fine di luglio. È evidente che ora ci sono poche clausole da pagare in un’unica soluzione: anche in questa ottica potrebbe esserci la possibilità di considerare modalità di pagamento alternative. Inoltre, bisogna tenere d’occhio la situazione, poiché Koné parteciperà al Mondiale con il suo Canada e, se dovesse mantenere le attuali prestazioni con il Sassuolo anche durante il torneo, è logico pensare che il Sassuolo potrebbe attivare la clausola e richiedere l’intera somma di 35 milioni. In alternativa, cercando di portare a termine la trattativa prima del Mondiale, si potrebbero esplorare possibilità di negoziazione, includere contropartite o considerare altri accordi. Situazioni da seguire sia in Italia che in Inghilterra, il Milan è molto interessato. Verranno effettuate delle considerazioni, si tratta di un nome da monitorare per l'estate. "Siamo soltanto a Maggio, eppure il mercato è già in movimento. Ufficialmente, le trattative vere e proprie iniziano dal 1° luglio. La scorsa estate ilè stato assemblato con l'idea di una squadra snella, dato che non partecipava alle competizioni europee. È certo però che dalla prossima stagione ilritornerà in Europa, sia che si tratti dellasia delle meno prestigiose. Sarà quindi necessario ampliare la rosa.Un settore che necessita di una significativa revisione è l'attacco: solo 28 gol realizzati dal reparto offensivo, composto dadavvero troppo poco per una squadra che mira a grandi traguardi. A gennaio si pensò di ingaggiare, ma il trasferimento sfumò a causa del fallimento delle visite mediche. Tuttavia, potrebbe tornare d'attualità per l'estate.

"Mateta ha riscontrato un problema al ginocchio dalla pausa delle nazionali di novembre. Voleva continuare a giocare e lo abbiamo gestito in questo modo. Poi ci ha comunicato che desiderava andarsene. Il Milan lo ha preso in considerazione e ha deciso di non ingaggiarlo. Ora procederemo con ulteriori valutazioni per individuare realmente la soluzione migliore". Con queste parole, il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha chiarito lo scorso febbraio il motivo per cui il trasferimento del francese non è avvenuto. Nel frattempo, si è ristabilito ed è tornato in campo dal 12 marzo. Da quel momento ha realizzato 3 gol, uno dei quali contro la Fiorentina in Conference League. Con il contratto che scade nel 2027, il Milan potrà avvicinarsi al giocatore a condizioni economiche decisamente più favorevoli rispetto a gennaio.