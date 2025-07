Tournée Milan: il focus sui giovani convocati

Il Milan parte per la tournée estiva portando con sé alcuni giovani promettenti: ecco chi sono, i ruoli e cosa aspettarsi da loro.

Il Milan ha pubblicato l’elenco dei giocatori convocati per la tournée in Oriente, e tra questi Massimiliano Allegri ha deciso di portare anche alcuni giovani, pronti a mettersi in mostra per guadagnarsi un posto nella rosa della prima squadra.

Giovani da tenere d’occhio

Tra i portieri figurano sia Torriani che Raveyre, entrambi classe 2005. Il primo sarà probabilmente il terzo portiere designato della Prima Squadra, mentre il secondo, al rientro dalla tournée, dovrebbe essere aggregato al Milan Futuro.

In difesa convocati anche Duțu, centrale classe 2005, e Magni, classe 2006, che può giocare da terzino su entrambe le fasce. Se per quanto riguarda i centrali il Milan sembra ben coperto, diverso è il discorso sugli esterni bassi, dove attualmente c’è carenza. Proprio per questo a Magni verrà quasi certamente data qualche chance nelle amichevoli.

A centrocampo presente Comotto, classe 2008, che ha colpito positivamente Allegri durante i primi allenamenti a Milanello. Vedremo se ci sarà spazio anche per lui in qualche spezzone di gara: è sicuramente un ragazzo di grande prospettiva, e il Milan valuterà come valorizzarlo al meglio, magari con un prestito o un anno al Milan Futuro per poi riportarlo in Prima Squadra più pronto nel 2026.

In attacco ci sarà anche Mattia Liberali, volto già più conosciuto, essendo stato aggregato alla Prima Squadra già lo scorso anno, con tanto di esordio da titolare in Serie A. Oggi ha anche segnato nell’amichevole contro l’Under 23. Vedremo se ci sarà più spazio per lui nel corso della stagione: resta da capire se resterà al Milan o partirà. Il suo contratto scade nel giugno 2026 e, per il momento, non si è ancora parlato di rinnovo.