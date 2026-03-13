Milan, Toni: “Serve un attaccante di grande valore…”

L'ex attaccante della Serie A ha commentato in un'intervista cosa manca al Milan per poter fare un salto di qualità

Oggi a Milano si tiene il World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha attratto numerosi ex campioni del calcio e non solo: tra loro c’è anche l’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, che questa mattina ha fatto visita alla squadra di Massimiliano Allegri presso il centro sportivo di Milanello. Luca Toni in questa occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato.

Il campionato è riaperto dopo la vittoria del Milan nel derby?

“Credo che il Milan sia l’unica squadra capace di vivacizzare questo finale di campionato. L’Inter è il team più forte e ha un vantaggio di 7 punti; chi insegue è il Milan, che comunque sta offrendo buone prestazioni, ma a volte perde punti contro le squadre più piccole. Francamente, è la sola squadra in grado di mantenere vivo l’interesse del campionato, ma vedo sempre l’Inter in posizione di vantaggio”.

Che tipo di attaccante serve al Milan in prospettiva?

“Mi aspetto un attaccante di grande valore; invece di acquistarne 3 o 4, bisognerebbe puntare su uno di qualità. In Italia non dovrebbero arrivare più giocatori a fine carriera, ma atleti da club come Milan, Inter e Juve, che potrebbero essere cercati anche da altre squadre, ma alla fine scelgono il Milan. È meglio acquistare pochi giocatori, ma di ottimo livello”.