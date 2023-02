Mercato Milan / L’ultima news spaventa Pioli e Maldini: “Cardinale vuole…”

Tutto passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League, punto fondamentale e imprescindibile del progetto Milan targato Gerry Cardinale. Sarà proprio questo lo spartiacque della stagione rossonera, il passaggio determinante per le strategie future del club anche sul fronte mercato. Cardinale vuole fortemente il palcoscenico della Champions, necessario per il rilancio del marchio Milan, per l'appeal internazionale del club e per il marketing e gli sponsor.