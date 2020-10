Tonali: “Sicuramente la maglia del Milan mi pesa, ma quel che mi manca…”

MILANO – Nel post-partita della sfida valida per la seconda giornata di Europa League, ha parlato Sandro Tonali, centrocampista rossonero. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Mi sento bene, avere minuti in più nelle gambe fa sempre meglio. Tornare dopo mesi di stop non è mai facile. In questo periodo stiamo correndo e cavalcando tutto, sento che sto tornando piano piano alla mia miglior forma. Sicuramente la maglia del Milan mi pesa, ma quel che mi manca più è ancora un pò di corsa. Sfide così però fanno benissimo a me e alla squadra. Vincere così poi, 3-0 da forza e morale ancora maggiore a tutto il gruppo”. Ma attenzione perché, dopo la grande vittoria in Europa League, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato rossonero. Esplode la bomba atomica, tenetevi forte: sta circolando un’indiscrezione pazzesca! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA