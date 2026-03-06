Milan, Tomori su Pulisic: le parole del difensore

Intervistato da The Athletic, Fikayo Tomori ha condiviso le sue opinioni su Christian Pulisic: “Le persone tendono a non apprezzarlo a sufficienza. Non comprendono appieno la sua velocità. Non si rendono conto delle sue abilità con il pallone e della sua intelligenza. Questo diventa evidente soltanto quando segna. Lo conosco dai tempi al Chelsea. Puli è un professionista di grande livello. È veramente un ragazzo eccezionale.”
“Ha sempre voglia di progredire. Se non riesce a segnare in allenamento, si interroga: ‘Per quale motivo è successo? ‘. Ma è molto calmo e piacevole stare in sua compagnia, ha un carattere ben bilanciato. La sua statistica gol/minuto è impressionante e, nonostante i problemi di infortuni in questa stagione, ha sempre fatto la sua parte quando è stato chiamato. So che per lui è stato frustrante dover affrontare infortuni e lo è stato anche per noi, perché lui è stato straordinario”.