Milan, Tomori su Pulisic: le parole del difensore

Il difensore inglese del Milan ha rilasciato un’intervista in cui ha elogiato il suo compagno di squadra Christian Pulisic

Intervistato da The Athletic, Fikayo Tomori ha condiviso le sue opinioni su Christian Pulisic: “Le persone tendono a non apprezzarlo a sufficienza. Non comprendono appieno la sua velocità. Non si rendono conto delle sue abilità con il pallone e della sua intelligenza. Questo diventa evidente soltanto quando segna. Lo conosco dai tempi al Chelsea. Puli è un professionista di grande livello. È veramente un ragazzo eccezionale.”

“Ha sempre voglia di progredire. Se non riesce a segnare in allenamento, si interroga: ‘Per quale motivo è successo? ‘. Ma è molto calmo e piacevole stare in sua compagnia, ha un carattere ben bilanciato. La sua statistica gol/minuto è impressionante e, nonostante i problemi di infortuni in questa stagione, ha sempre fatto la sua parte quando è stato chiamato. So che per lui è stato frustrante dover affrontare infortuni e lo è stato anche per noi, perché lui è stato straordinario”.