Mercato Milan – Dalla Turchia vogliono anche Tomori! Il punto

Fikayo Tomori sembra essere finito nel mirino del Galatasaray. I turchi potrebbero fare spese in casa Milan in questa sessione

Sono ore calde in casa Milan. Da una parte tutti sono concentrati sul recupero contro il Como che si terrà domani. Dall’altra il mercato continua ad essere movimentato soprattutto in zona orientale.

Dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni. Il Galatasaray dopo aver messo nel mirino Fofana, sembrerebbe essere disposto a presentare un’offerta per Fikayo Tomori. Stando a quanto riportato dai media locali, il giocatore avrebbe già declinato qualsiasi offerta o interesse. Il suo contratto scade nel 2027 pertanto l’intenzione è di continuare l’avventura con i rossoneri.

Diversa è la situazione per Fofana, il quale non ha ancora chiarito definitivamente la sua posizione anche se sembra essere la stessa di Tomori.