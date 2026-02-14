Milan, Tomori: “Classifica? Vi dico che?…” Le parole

La classifica del Milan si divide ancora tra la lotta Scudetto e la qualificazione in Champions League: il parere di Tomori

Ecco il commento di Fikayo Tomori:

Una vittoria di grande importanza? Non siete entusiasti?

“Sì, assolutamente. In questo momento della stagione è fondamentale ottenere i tre punti. Avremmo potuto chiudere la gara prima e giocare meglio, ma quei tre punti hanno un valore enorme. “

Allegri ha portato molta stabilità in fase difensiva: quali sono state le sue influenze su di voi?

“Adesso siamo più uniti, difendiamo in squadra e siamo più determinati a non subire reti. Siamo complessivamente più forti e collaboriamo per evitare i gol, dato che sappiamo di avere attaccanti talmente bravi da poter cambiare le sorti della partita. “

Classifica: fissate lo sguardo verso l’alto o vi concentrate sulla quinta posizione?

“Ci concentriamo su noi stessi, pensiamo a ciò che dobbiamo realizzare. Oggi era fondamentale vincere e ci siamo riusciti. Mercoledì ci attende un’altra sfida contro il Como, che sarà molto impegnativa. “

Che sensazione provi a giocare con Modric?

“È davvero una leggenda, un grande esempio per noi nello spogliatoio. Quando gioca in questo modo e abbiamo bisogno di un fuoriclasse, lui è sempre presente: oggi ha contribuito a farci vincere. Siamo felici perché rappresenta sempre un modello. “