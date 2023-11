Toh, ci risiamo: Pioli è sotto esame. Decisive le prossime gare

Stefano Pioli di nuovo sulla graticola: l'allenatore del Milan a rischio esonero e sotto osservazione in vista dei prossimi impegni

Intendiamoci: la sfida contro il Lecce è stata, per certi versi, preoccupante. È un déjà-vu napoletano: come al Maradona, infatti, il Milan gioca per un tempo e ne concede un altro. La prima frazione ha visto i rossoneri dominare e andare due volte in gol. Quasi tre: Tijjani Reijnders, finalmente sbloccatosi, stava per fare doppietta in pochi minuti ma si è fermato ad uno. All’altro gol ci ha pensato sempre lui: il solito Olivier Giroud – e che dubbi dovremmo avere se il Milan vuole rinnovargli il contratto – nell’asse da premiata ditta con Theo Hernandez. Poi ciao Milan: il secondo tempo è uno spartito monotona giallorosso e poteva finire pure peggio se non fosse stato – con tutte le polemiche ed i dubbi del caso – del Var che ha annullato il gol di Roberto Piccoli.

Pioli (di nuovo) a rischio — Il riassunto del via del Mare era necessario e vale come premessa per il resto del discorso. Un discorso che riguarda Stefano Pioli che – sorpresa – è nuovamente a rischio. La bella vittoria sul Paris Saint Germain sembrava aver lavato via le vecchie macchie di paure e incubi. Invece nuovo crollo e nuova messa in discussione. Il tecnico emiliano avrà una settimana in più per preparare i prossimi impegni: dopo la sosta ci sono Fiorentina e Borussia Dortmund. Sfide decisive per il futuro del Milan e del suo allenatore.

Alla prova del 9 con la consapevolezza di sempre — Stefano Pioli ci è abituato: merito della squadra quando le cose vanno bene, colpa sua quando le cose vanno male. Sarà così anche al ritorno in campo: con la consapevolezza di sempre, il tecnico proverà a far uscire il Milan dall’ennesimo momento difficile. La Fiorentina per raddrizzare il campionato, il Borussia per sognare un insperato passaggio del turno di Champions League. Due obiettivi che, se centrati, cancellerebbero tutto questo dolore. Ma non perPioli: l’eterno tecnico sulla graticola.

