Continua il periodo difficile, davvero complicato, per il Milan. I rossoneri subiscono una sconfitta interna per 3-2 contro l'Atalanta, in un momento già problematico a causa delle contestazioni verso la dirigenza, e vengono superati in classifica dalla Juventus, mentre la Roma è ora alla stessa quota dei rossoneri.

La Gazzetta dello Sport

Il Corriere dello Sport

Su Tare

L'edizione di oggi dellaapre con un articolo che riguarda proprio il Milan: "Buio Milan", un titolo che non ammette fraintendimenti. In un San Siro in fiamme per le rimostranze nei confronti della società, ilaffronta di nuovo difficoltà.La 36esima giornata di Serie A ha fornito importanti indicazioni sulla corsa per ottenere un posto nella prossima. Ilperde 3-2 al San Siro controe viene scavalcato dalla Juventus, ora in vantaggio di un punto. I rossoneri sono attualmente a pari merito con la Roma, entrambe a 67 punti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in merito: "Più Malen, meno Milan". L'attaccante giallorosso conquista punti fondamentali per la sua squadra, mentre i rossoneri subiscono una pesante sconfitta e ora si trovano in difficoltà. Sempre il Corriere dello Sport scrive: "Il Milan non va più al Max".Il Corriere dello Sport riprende le parole dinel dopo partita: "Non ho ricevuto alcun segnale dalla società. Dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo, perché se ci riusciamo avremo svolto un ottimo lavoro. Siamo abituati a gestire certe speculazioni e a fare i conti con queste pressioni. Se giochi a questi livelli, devi saper gestire la pressione intorno a te. La contestazione? I tifosi hanno il diritto di esprimersi; attualmente la squadra ha perso la sua tranquillità. Il nostro pubblico merita un Milan diverso". I rossoneri si risvegliano solo troppo tardi grazie a Pavlovic e Nkunku: i tre punti vanno a Palladino grazie ai gol di Ederson, Zappacosta e Raspadori". Adesso il Diavolo è in parità con la Roma nella corsa alla prossima Champions.