La squadra rossonera di Massimiliano Allegri sta deludendo sotto molti punti di vista e questo è stato riportato nelle prime pagine di oggi
Continua il periodo difficile, davvero complicato, per il Milan. I rossoneri subiscono una sconfitta interna per 3-2 contro l'Atalanta, in un momento già problematico a causa delle contestazioni verso la dirigenza, e vengono superati in classifica dalla Juventus, mentre la Roma è ora alla stessa quota dei rossoneri.
La Gazzetta dello SportL'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport apre con un articolo che riguarda proprio il Milan: "Buio Milan", un titolo che non ammette fraintendimenti. In un San Siro in fiamme per le rimostranze nei confronti della società, il Diavolo affronta di nuovo difficoltà.
Il Corriere dello SportLa 36esima giornata di Serie A ha fornito importanti indicazioni sulla corsa per ottenere un posto nella prossima Champions League. Il Milan perde 3-2 al San Siro contro l'Atalanta e viene scavalcato dalla Juventus, ora in vantaggio di un punto. I rossoneri sono attualmente a pari merito con la Roma, entrambe a 67 punti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in merito: "Più Malen, meno Milan". L'attaccante giallorosso conquista punti fondamentali per la sua squadra, mentre i rossoneri subiscono una pesante sconfitta e ora si trovano in difficoltà. Sempre il Corriere dello Sport scrive: "Il Milan non va più al Max".
Su TareIl Corriere dello Sport riprende le parole di Igli Tare nel dopo partita: "Non ho ricevuto alcun segnale dalla società. Dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo, perché se ci riusciamo avremo svolto un ottimo lavoro. Siamo abituati a gestire certe speculazioni e a fare i conti con queste pressioni. Se giochi a questi livelli, devi saper gestire la pressione intorno a te. La contestazione? I tifosi hanno il diritto di esprimersi; attualmente la squadra ha perso la sua tranquillità. Il nostro pubblico merita un Milan diverso". I rossoneri si risvegliano solo troppo tardi grazie a Pavlovic e Nkunku: i tre punti vanno a Palladino grazie ai gol di Ederson, Zappacosta e Raspadori". Adesso il Diavolo è in parità con la Roma nella corsa alla prossima Champions.
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