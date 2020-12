Theo: “Resterei al Milan per sempre. Scudetto? Possiamo battere la Juve”

Milan, parla Theo Hernandez

MILANO – Theo Hernandez, terzino francese del Milan, si è così espresso a “El transistor” dopo il suo ottimo inizio di stagione in rossonero: “Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, ieri è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera”.

SULLA SERIE A: “Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid”.

SULLO SCUDETTO: “Per molti anni il Milan non è più come siamo adesso, penso che possiamo portare via il titolo alla Juventus”.

SU IBRAHIMOVIC: “Ibra è un giocatore incredibile, ci aiuta e ci consiglia molto e bene”.

SU BRAHIM DIAZ: “Brahim è un ottimo giocatore, sta andando molto bene”.

SU UN RITORNO AL REAL MADRID: "Non mi vedo tornare al Real. Potessi, starei per sempre al Milan. Non so se avranno rimpianto la mia partenza a Madrid … Sono arrivato al Real Madrid molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo fiducia, che ora ho. Da quando sono al Milan sto giocando abbastanza bene".