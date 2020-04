Theo Hernandez sogna Maldini e fa sognare il Milan… su Instagram

Milan, Theo Hernandez con... Maldini

MILANO – Per ora resta solo una Storia su Instagram, ma… chissà, sognare e lavorare duro per realizzare i propri sogni è più che lecito. Theo Hernandez, di fatto, ci crede e lo ha dimostrato – ancora una volta – con una Storia postata sul suo profilo nella giornata di ieri: una foto tra passato e presente, con il terzino francese abbracciato dallo storico terzino sinistro del Milan, Paolo Maldini, in un passaggio di testimone che tutti speriamo si possa, prima o poi, realizzare. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live