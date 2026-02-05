Milan, Notizia denigratoria sui test fisici? Le ultime

In queste ultime ore spuntano dall'estero alcune notizie preoccupanti sul Milan e i suoi test fisici proposti ai possibili acquisti

Dopo il caso di Mateta (e anche di Boniface), alcuni si sono chiesti come sia possibile che lo stesso giocatore possa giocare in Premier League e in Italia no. Nelle ultime ore The Touchline ha rilasciato una notizia in cui si cita testualmente. “Tra alcuni agenti è in corso una discussione sul Milan come potenziale destinazione, soprattutto perché i sui esami medici sono considerati tra i più complicati e impegnativi del calcio mondiale”.

“Diversi agenti ammettono di preferire di evitare il Milan come opzione per i loro giocatori. Il motivo è che diversi trasferimenti sono stati sospesi o annullati perché i giocatori non hanno superato le visite mediche del club. Ammettono segretamente che i test medici del Milan sono noti per individuare problemi che altri club potrebbero trascurare”. Davanti a queste parole l’opinione si divide in due scomparti. Esistono coloro che preferiscono test regolari ma più leggeri in modo da poter rendere più agevole qualsiasi operazione, oppure c’è chi rimane fedele ai rossoneri. Evidenziare i problemi fisici che altri trascurerebbero non può non identificarsi come pura precauzione dal momento che il Milan non può permettersi passi falsi.