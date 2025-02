Terremoto Milan, clamoroso annuncio in diretta TV: “Cardinale ha deciso” | News

L'eliminazione dalla Champions League del Milan e le modalità in cui è avvenuta stanno lasciando dei pesantissimi strascichi e portando dure ripercussioni in casa rossonera. All'improvviso, tutti sono finiti nuovamente nel calderone delle critiche. Ma, soprattutto, tutti sono tornati sul banco degli imputati e fortemente in bilico in vista del prossimo futuro. Si parte ovviamente dall'allenatore, Sergio Conceicao , fino ad arrivare ai giocatori, nessuno escluso. Theo Hernandez è infatti solo il primo di una lunga schiera di calciatori che rischiano di essere tagliati fuori dal Milan a fine stagione, inclusi molti big rossoneri .

Insomma, durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe andare in scena una nuova rivoluzione in casa Milan, che potrebbe non risparmiare nessuno. Gerry Cardinale sarebbe furioso e anzi starebbe meditando di far scoppiare un vero e proprio terremoto generale. Tanto che, come rivelato nelle ultime ore in diretta TV, il numero uno di RedBird avrebbe già preso una decisione tanto clamorosa quanto pesantissima: ecco tutti i dettagli <<<